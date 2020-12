Neue Studie zeigt: Corona bremst die Konsumlaune

Das Weihnachtsgeschäft kommt nach dem zweiten Lockdown langsam ins Laufen, einfach sei die Situation für die Händler in der Linzer Innenstadt aber nicht, sagt City-Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner. "Unser Wunsch an das Christkind ist, dass uns die Kunden auch über den 24. Dezember hinaus die Treue halten."

Auszeichnung für Innenstadt

Die Zeichen dafür, dass sie das tun, stehen gut, wie eine aktuelle Studie des Market Instituts zeigt. 72 Prozent der Befragten gaben an, enttäuscht zu sein, falls es die Linzer Innenstadt in der bekannten Form nicht mehr geben würde.

Und auch die Nutzungsbereitschaft gibt Grund zur Freude: Mit 80 Prozent ist sie in der Linzer Innenstadt im Bundesland am höchsten. Auf Platz zwei und drei sind der Innpark Braunau (79 Prozent) und die Plus City (68 Prozent) zu finden. Für ihren Sieg wurde die Linzer City vom Market Institut mit dem "Quality Award Nutzungsbereitschaft Oberösterreich 2020" ausgezeichnet.

Positiv für die Innenstadt sei, wie für die gesamte Wirtschaft, dass die Kunden wieder optimistischer in die Zukunft blickten, sagt Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer des Market Instituts. Die Depressionsphase mit 28 Prozent scheint überwunden, mittlerweile geben knapp 40 Prozent an, optimistisch gestimmt zu sein. Gründe dafür sei u. a. die Aussicht auf eine wirksame Impfung. Der Anstieg könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Wert immer noch rund zehn Prozent unter dem Normalpegel liege, heißt es weiter. Eine Herausforderung für den Handel sei zudem, dass 34 Prozent der Befragten angaben, in den kommenden Monaten weniger konsumieren zu wollen.

In der Linzer Innenstadt soll das Weihnachtsgeschäft nun in Kooperation mit der Linzer Musikschule mit einer besonderen Aktion angekurbelt werden, sagt Wied-Baumgartner. An den kommenden zwei Wochenenden soll an den Freitagen (13 bis 18 Uhr) und Samstagen (10 bis 18 Uhr) die Innenstadt mit Weihnachtsmusik erfüllt werden. (jp)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.