Luftunterstützung verliert nach nur einem Monat ihren Kommandanten

HÖRSCHING. Wolfgang Wagner neuer "Airchief", Wolfgang Luttenberger neuer Interimschef.

Übergabe: Generalleutnant Reißner (r.) mit Oberst Luttenberger Bild: Bundesheer

"Ich bin überglücklich, denn die Luftstreitkräfte sind ein besonders interessanter Teil des Bundesheeres, sehr komplex und technisch herausfordernd." Mit diesen Worten reagierte Brigadier Wolfgang Wagner im Gespräch mit den OÖNachrichten auf seine Ernennung zum neuen Chef des Kommandos Luftunterstützung (LuU) in Hörsching. Das war vor knapp mehr als einem Monat.

Seine Liebe zu den Luftstreitkräften kann der 50-jährige gebürtige Linzer nun in Salzburg ausleben. Seit wenigen Tagen ist er neuer "Airchief" und gleichzeitig stellvertretender Streitkräftekommandant.

In Hörsching hatte Wagner die Führung eigentlich schon im Spätherbst 2018 vom in Pension gegangenen Brigadier Andreas Putz übernommen – allerdings vorerst nur interimsmäßig: mit der Führung beauftragt, wie dies so schön geheißen hatte.

Fliegerische Karriere

Diesen Zusatz zur Kommandantenfunktion hat ab sofort Wolfgang Luttenberger, Oberst des Generalstabsdienstes. Ihm unterstehen damit alle Heereshubschrauber in Hörsching, Langenlebarn (NÖ) und Aigen/Ennstal (Stmk), die Flächenflugzeuge sowie die Transportflugzeuge C-130 "Hercules".

Das Kommando Luftunterstützung soll allerdings schon in den kommenden Wochen neu ausgeschrieben werden. Ob sich Luttenberger dafür bewerben wird, ist derzeit unklar. In Mödling geboren, begleiteten Studien der Politik-, Erziehungswissenschaft, Soziologie und Psychologie den militärischen Werdegang des seit kurzem 54-Jährigen.

Im Gegensatz zu Wagner machte Luttenberger auch eine fliegerische Karriere. So war er Hubschrauberpilot in Langenlebarn, Fluglehrer, später stellvertretender Chef des Stabes im Kommando Luftstreitkräfte.

Mehrere Herausforderungen

Einer Verwendung im Militärluftfahrtbüro im Verteidigungsministerium folgte der Kommandant des Pionierbataillons in Melk. Zuletzt war er Referatsleiter der Luftfahrtabteilung im Verteidigungsministerium.

Vorausgesetzt, er bleibt nicht nur interimsmäßig Chef der Luftunterstützung, warten auf Luttenberger in Hörsching gleich mehrere Herausforderungen. Neben der Einführung eines neuen Mehrzweckhubschraubers, der Aufstockung der S-70 "Black Hawk" von neun auf zwölf Maschinen liegt das Augenmerk wohl vor allem auf der Personalgewinnung. "Das ist der größte Brocken", hatte Vorgänger Wolfgang Wagner den OÖNachrichten gesagt.

