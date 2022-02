Linzer ÖVP-Chef gibt Rückzug bekannt

„Ich möchte den Spekulationen ein Ende setzen“: Mit diesen Worten begann der Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier heute Vormittag seine kurzfristig einberufene Pressekonferenz. Dort bestätigte er was schon seit Tagen ein offenes Geheimnis ist. „Ich werde mit 17. März aus der Linzer Stadtpolitik ausscheiden, mein Amt als Vizebürgermeister und die Funktion als Obmann der Linzer Volkspartei zurücklegen.“

Wie berichtet hat Baier gute Chancen in der heutigen Vorstandssitzung der OÖ Wohnbau als einer der neuen Geschäftsführer gewählt zu werden, kommentieren wollte er seinen künftigen Arbeitgeber - mit Blick auf die ausständige Entscheidung- heute allerdings noch nicht.

Nicht bestätigen wollte der scheidende Vizebürgermeister auch, wer ihm als Vizebürgermeister, Verkehrsreferent und Linzer Parteichef nachfolgt. Bekanntlich steht mit Martin Hajart bereits ein Nachfolger bereit. Heute Abend tagt der Parteivorstand zu dieser Personalie, weitere Änderungen (Stichwort Klubobfrau etc) an der ÖVP-Spitze, werde es seines Wissens nach nicht geben, so Baier.

Die Entscheidung nach rund zehn Jahren die Stadtpolitik zu verlassen, sei eine persönliche, die ihm nicht leicht gefallen sei, sagt der 47-Jährige. „Aber ich habe vor einiger Zeit ein Angebot aus der Wirtschaft bekommen, das ich annehmen werde. In der Partei ist es Zeit für einen Generationenwechsel.“

Baier war von 2012 bis 2013 Linzer ÖVP-Klubobmann, 2013 folgt der Jurist Erich Watzl als Linzer Vizebürgermeister nach. Zuvor war er als Jurist am Amt der oö. Landesregierung tätig.