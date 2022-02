Die Zeichen in der Linzer Volkspartei stehen auf Umbruch – und damit auch in der Stadtregierung. Darüber, dass der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier der Politik den Rücken kehren könnte, wird schon länger spekuliert, nun dürfte es ernst werden. Der 47-Jährige soll gute Chancen auf einen Vorstandsposten in der OÖ Wohnbau haben (mehr dazu morgen in den OÖN und auf nachrichten.at). Auch ein Nachfolger für Baier scheint bereits gefunden zu sein: Ein Unbekannter auf der