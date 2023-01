Linz, die coolste Stadt Österreichs

Der 42-jährige Schauspieler, Tänzer und Sänger, der in seiner Heimat bestens bekannt ist, hat Linz besucht. Das wäre noch keine Meldung wert, hätte Gutiérrez mit "Alan X El Mundo" nicht einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem seine Weltreisen in informativ-unterhaltsamen Videos dokumentiert. Knapp 3,3 Millionen Abonnenten zählt der Kanal des Reisebloggers.

Nun hat Gutiérrez Linz aufgesucht – und sichtlich begeistert verlassen. Das Urteil des Reisebloggers in dem knapp elfminütigen Video, das er als sechsten Teil seiner Österreich-Reise veröffentlicht hat: „La ciudad más cool de Austria“. Auf Deutsch: „Die coolste Stadt Österreichs.“

Natürlich wandert der Reise-Blogger auf touristisch bekannten Pfaden, schlendert vom Domplatz zum Ars Eletronica Center, wo es ihm das Museum der Zukunft ganz besonders angetan hat. Auch die Museen Francisco Carolinum Linz und das Lentos sowie das Offene Kulturhaus findet er beeindruckend. Und was bleibt kulinarisch von seinem Linz-Besuch im Video? Nun, die obligatorische Linzer Torte, die er natürlich in der Konditorei Jindrak preist, und der Leberkas-Pepi in der Rathausgasse.

Übrigens: Linz gewinnt in seinen Augen auch gegen die übermächtigen österreichischen Touristenstädte Wien und Salzburg, weil die Stadt hübsch, interessant und modern ist. Und cool sowieso.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz