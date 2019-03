FP kritisiert Grillzone am Pichlinger See

LINZ. Diesen Sommer werden in Linz, wie berichtet, künftig vier öffentliche Grillzonen zur Verfügung stehen.

Die zwei bisherigen Zonen am Weikerlsee und in St. Margarethen wurden stark verkleinert, dafür gibt es nun zwei zusätzliche Grillplätze. Einerseits am Ufer des Jauckerbachs in der Lunzerstraße am südlichen Ende des Voest-Geländes und andererseits am Pichlinger See, neben der Zufahrtsstraße zum See-Restaurant.

Großes Konfliktpotenzial

Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) sieht diese Pläne kritisch: "Die Idee, eine Grillzone am Voest-Gelände außerhalb einer Wohnsiedlung zu machen, ist grundsätzlich, falls alle Regeln eingehalten werden, in Ordnung. Dass man jetzt aber auch eine Grillzone neben dem Pichlinger See macht, dafür habe ich wenig Verständnis."

Er befürchtet, dass es dort wie beim Pleschinger See zu Vermüllungen, starken Rauchbelästigungen und Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen kommen könnte. Auch die Nähe zur Bundesstraße zwischen Linz und Asten sei problematisch: "Der dichte Rauch ist eine potenzielle Gefahr für Autofahrer."

Sowohl die bestehenden als auch die neuen Grillzonen werden vom Linzer Ordnungsdienst kontrolliert werden.

