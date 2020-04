Die Erdmännchen kommen an die Scheibe, richten sich auf, präsentieren ihren Tanz: Derzeit begeistern sie damit nur Tanja Zizdai, Direktorin und Geschäftsführerin des Linzer Zoos, und deren Mitarbeiter. Denn Besucher waren seit Mitte März keine mehr zu Gast.

Doch mit der Wiedereröffnung des Tiergartens ab 15. Mai soll etwas Normalität in den Zooalltag zurückkehren. "Dass wir wieder aufmachen dürfen, war wirklich eine schöne und erleichternde Nachricht", sagt Zizdai. Die vergangenen Wochen waren, auch wegen der fehlenden Einnahmen, eine Herausforderung: "Wir haben zwar noch Rücklagen, aber wir hätten das nicht monatelang durchhalten können." Mit der Eröffnung, so die Hoffnung, werde nun wieder etwas Geld in die Kasse gespült: "Auch wenn wir den Verlust vermutlich nicht mehr aufholen können."

Für Zizdai war von Beginn der Corona-Krise an klar, dass diese nicht auf dem Rücken der Tiere ausgetragen werden dürfe: "So drastische Maßnahmen wie Notschlachtungen wären für uns nie infrage gekommen." Bereits jetzt werden Pläne für die Zeit ab Mitte Mai geschmiedet, so soll Desinfektionsmittel für die Besucher bereitgestellt und der Kassabereich umgestaltet werden: "Wir werden dort eine Plexiglasscheibe anbringen", sagt Zizdai. Ein Einbahnsystem sei auf den Wegen kaum realisierbar: "Aber sie sind breit genug, dass der Sicherheitsabstand problemlos eingehalten werden kann." Und auch wenn das Tropenhaus und die erste Etage im Haus der Artenvielfalt vorerst noch geschlossen bleiben, steht jetzt schon eines fest: "Die Tiere freuen sich schon, wenn wieder mehr im Zoo los ist – wie wir alle."

Schwierige Situation meistern

So auch Geli Mair, die Leiterin des Tiergartens Walding: "Ich bin gespannt, ob die Menschen kommen oder ob sie noch zurückhaltend sind." Denn ein Zoobesuch in Corona-Zeiten sei für alle "ein neues Erlebnis". "Wir müssen schauen, wie sich das alles entwickelt", sagt Mair, die ebenfalls darauf verweist, dass die Sicherheitsabstände im Tiergarten gut eingehalten werden können.

Die schwierige Situation sei nur mithilfe vieler Tierfreunde zu stemmen: "Patenschaften übernehmen oder Jahreskarten kaufen – jede Unterstützung gibt uns Hoffnung." Interessierte können sich unter www.tiergartenwalding.com informieren.

Botanischer Garten öffnet

Nach rund zwei Monaten coronabedingter Sperre können Besucher ab 18. Mai wieder die mehr als 10.000 Pflanzen im Botanischen Garten bewundern.

Unter Berücksichtigung der Bundesvorgaben werde derzeit ein eigenes Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet, so der zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Vorgesehen sind etwa eine Begrenzung der Besucherzahlen, ein Einbahnsystem für die Besucher sowie Hinweisschilder.

Das an den Botanischen Garten angeschlossene Café Orchidee wird bereits am 15. Mai wieder öffnen, die Ausstellungen in den Tropenhäusern bleiben hingegen weiterhin geschlossen. Die Corona-Krise wirbelt auch den Veranstaltungskalender gehörig durcheinander: Rund 130 wären für dieses Jahr im Botanischen Garten geplant gewesen.

Artikel von Julia Popovsky