Debatte um Corona-Teststraße in Urfahr

Fix ist, dass mit den seit heute geltenden ersten Lockerungen nach dem dritten Lockdown die Teststraßen wieder verstärkt in Anspruch genommen werden. Ohne Test gibt es bekanntlich keine Termine bei Friseuren oder Masseuren.

Also braucht es in Linz auch eine Teststraße in Urfahr, forderte Klubobfrau Elisabeth Manhal. Denn während „jenseits der Donau“ im Design Center, im Kepler-Klinikum, in der Magazingasse und ab 9. Februar auch in Ebelsberg „fleißig getestet“ werde, hätte Bürgermeister Klaus Luger auf den Norden der Stadt vergessen. Die Forderung: So rasch wie möglich auch ein Urfahr eine Teststation - vorzugsweise in einem der Volkshäuser - einzurichten, damit es auch zu einer besseren Verteilung der Menschen komme.

Verwunderung herrschte ob dieser Aufforderung beim Fraktionsvorsitzenden der Linzer SPÖ, Stefan Giegler. Er verstehe die Forderung nach einer Teststraße in Urfahr nicht, weil Manhal als Gesundheitssprecherin ihrer Partei im Landtag wissen müsste, dass „das Land alleine über die Zahl und Stationierung von Teststraßen entscheidet“. Luger könne nur weitere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, aber nicht selbst eine Teststraße einrichten.

Sollte eine solche Teststation für Urfahr gewünscht sein,.“könne das Land jederzeit über weitere Gebäude der Stadt verfügen, etwa das Volkshaus Dornach“, so Giegler weiter, der vermutet, dass die ÖVP schon im Wahlkampf-Modus sei.