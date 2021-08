"Das Schönste ist immer ein einfaches Danke!"

"Vergangene Woche hatten wir allein in Ebelsberg 50 Einsätze aufgrund der schlimmen Unwetter", erzählt Clemens Bernhard. Der 20-Jährige ist einer von 40 Aktiven der FF Ebelsberg, die in den vergangenen Wochen wie so viele ihrer Kollegen quasi im Dauereinsatz waren. Insgesamt mussten die Berufs- und die vier freiwilligen Feuerwehren in Linz in der vergangenen Woche zu 188 Unwetter-Einsätzen ausrücken. "Das war schon ziemlich heftig", gesteht der Student der Technischen Chemie, der auch als Immobilienfotograf selbstständig tätig ist.

Auch er selbst wurde von den Unwettern nicht verschont. "Bei einem Hagelgewitter Ende Juni hat es auch mein Auto voll erwischt. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro", erzählt Clemens Bernhard, der bereits seit 2017 bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist. Warum? "Weil ich ein Hobby gesucht habe, das Spaß macht und sinnvoll ist", lächelt Bernhard.

Bei all den Einsätzen, was bleibt da für ihn am schönsten in Erinnerung? "Wenn jemand, dem man geholfen hat, Danke sagt. Das ist leider nicht mehr selbstverständlich, aber gerade bei den Einsätzen in den vergangenen Wochen hat man die Dankbarkeit der Leute gesehen und gespürt." FP-Stadtrat Michael Raml lobt nach den Unwettereinsätzen: "Egal, wie das Wetter ist, auf die Linzer Feuerwehren ist einfach Verlass."