Corona-Testbus ist abfahrbereit

Um auch weniger mobile Menschen sowie Personen, die an städtischen Kindergarteneinrichtungen tätig sind, eine erweiterte Möglichkeit für einen kostenlosen Antigen-Schnelltest zu geben, hat auch die Stadt Linz die mobile Teststation umgesetzt. Den ersten Stopp wird der Bus am Dienstag von 8 bis 10 Uhr beim Arbeiter-Samariter-Bund in der Reindlstraße in Linz-Urfahr einlegen. Danach wird die mobile Teststation weitere Haltestellen im gesamten Stadtgebiet ansteuern.

Der Bus fährt zunächst bis Ende April von Montag bis Samstag durch die Landeshauptstadt und hält abwechselnd an insgesamt 17 Haltestellen für je zwei Stunden.

Der Bus fährt flächendeckend im gesamten Stadtgebiet und soll eine Ergänzung zu den bestehenden Teststraßen darstellen. Eine Anmeldung wird erbeten, ist aber nicht zwingend notwendig, wie Bürgermeister Klaus Luger und Magistratsdirektorin Ulrike Huemer sagen.

Der umfunktionierte Linienbus der Linz AG wird übrigens vordefinierte Haltestellen ansteuern. Die Anmeldung für den Linzer Corona-Testbus ist online über www.oesterreich-testet.at möglich. Weitere Informationen sowie Haltestellenplan inklusive Anfahrtszeiten sind unter www.linz.at/testbus abrufbar.