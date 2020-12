Bauverhandlung für Stadion begann sachlich

238 Anrainer sind, wie berichtet, zur Bauverhandlung für das Stadionprojekt eingeladen. Dafür wurde auch der Festsaal des Neuen Rathauses gewählt, um in Zeiten von Corona auch den entsprechenden Sicherheitsbestimmungen und Abstandsregeln gerecht werden zu können.

Das Stadion, das der LASK als nächsten „Meilenstein“ für die Weiterentwicklung des Traditionsvereins wertet, soll in den nächsten zwei Jahren an der alten Wirkungsstätte auf der Gugl entstehen. Ausgelegt auf 18.000 bis 20.000 Sitzplätze soll es punkto Lärm-, Schall- und Lichtschutzmaßnahmen modernsten Ansprüchen gerecht werden und so auch für die Anrainer eine Verbesserung zur derzeitigen Situation darstellen. Dafür werden 65 Millionen Euro notwendig sein. 30 Millionen Euro steuert bekanntlich das Land Oberösterreich bei.

Bei den rund um das Gugl-Oval Wohnenden gibt es auch kritische Stimmen. So fühlten sich viele Anrainer mit der Bauverhandlung unter Druck gesetzt und verunsichert, weil sie mitten in Corona-Zeiten stattfinden würde. Kritisiert wurde vor Beginn der Verhandlung auch, dass es kein Mobilitätskonzept gebe. Das sieht Vizebürgermeister Markus Hein (FP) als zuständiger Referent etwas differenzierter. Ein Stadion gebe es jetzt dort auch schon, wie es auch Mobilitätskonzept gebe. Allerdings müsse es bei Bedarf angepasst werden.