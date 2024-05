4 Feuerwehren bei Brand in Schönering: Katze gerettet

Schnell und richtig haben Bewohner und Nachbarn am Staatsfeiertag reagiert, als auf einem Balkon in zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in der Ortschaft Schönering Feuer ausgebrochen war. Durch erste Löschversuche mittels Feuerlöschern konnten sie den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehren weitgehend eindämmen und so wohl größeren Schaden verhindern.

Das Feuer war auf einem Balkon im zweiten Stock ausgebrochen. Bild: www.fotokerschi.at | Amato Gabriel

Die Einsatzkräfte wurden gegen 11:45 Uhr unter dem Stichwort "Brand Gebäude mehrstöckig" alarmiert. Die Feuerwehren Edramsberg, Schönering, Wilhering und Alkoven rückten an. Sie löschten den Brand am Balkon vollständig ab und lüfteten die betroffene Wohnung mittels Hochleistungslüfter.

Videoaufnahmen zeigen die Einsatzstelle:

Katze gerettet

Einer Katze, die sich noch in der verrauchten Wohnung befand, konnte rasch geholfen werden. Sie wurde zu ihren Besitzern ins Freie gebracht. Die Bewohner, eine Mutter und ihre Tochter, hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die beiden wurden von der Rettung betreut und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren kontrollierten den Bereich noch mittels Wärmebildkamera, bevor der Einsatz nach gut zwei Stunden beendet werden konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lokalisierung: Schönering ist eine Ortschaft im Gemeindegebiet von Wilhering

