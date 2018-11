Langes Warten auf neues Thai-Lokal in Leonding

LINZ / LEONDING. Maleewan Fuchs soll im Jänner 2019 eröffnen.

Frühestens ab Jänner soll Maleewan Fuchs auch in Leonding kochen. Bild: haas

Kulinarische Genießer kennen die Vorgeschichte und es ist eine Geschichte des Wartens. Denn bereits im Sommer des vergangenen Jahres stand fest, dass die Linzer Thai-Köchin Maleewan Fuchs nicht mehr nur ihren extrem beliebten Imbiss an der Ecke Waldeggstraße und Sophiengutstraße betreibt, sondern ein zweites Lokal in Leonding eröffnen wird.

Der Plan war, das Stadtcafé im Atrium im November 2017 als "Maleewan 2" zu aktivieren. Doch die Mühlen des Stadtamtes mahlten langsam und so wurde nichts aus dem erwarteten Weihnachtsgeschäft.

Der Grund: Zu umfangreich erschien der nötige Umbau. Zu ambitioniert schien aber auch das Ziel von Maleewan Fuchs, eine Bankgarantie beizubringen.

Jetzt, ein Jahr später, dürfte es wieder nichts mit dem Weihnachtsgeschäft werden. Denn nach wie vor gibt es keine sichtbaren Zeichen eines Umbaus, obwohl das Lokal bereits in der Leondinger Stadtzeitung angepriesen wurde. "Ich habe keine Ahnung, wie weit die Sache ist", sagte Maleewan Fuchs im Gespräch mit den OÖNachrichten und sie klingt dabei leicht resigniert.

Auch Bürgermeister verärgert

Bürgermeister Walter Brunner (SP) will die Stimmung der Unternehmerin jedoch bald heben. "Wir wollen sie nach wie vor haben. Auch ich ärgere mich, dass alles so lange dauert", sagt Brunner im Gespräch mit den OÖN.

Der Umbau habe sich – etwa bei der Entlüftung – als schwieriger als gedacht erwiesen. Doch nun seien alle Auflagen erfüllt. Die Aufträge für den notwendigen Umbau seien vergeben, der Umbau solle demnach in Kürze starten.

Dass der Eröffnungstermin damit in den Jänner und somit in die schwierigste Zeit für die Gastronomie fallen wird, ist Brunner durchaus bewusst. "Wir werden Maleewan Fuchs Starthilfe geben", kündigte er an.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema