Das Ärztehaus im Grünen

KIRCHBERG-THENING. Vorne ein Feld, hinten ein Feld, und dazwischen ein mächtiger Neubau. Dass in Kirchberg-Thening Grünland umgewidmet wurde, damit auf der grünen Wiese eine Arztpraxis gebaut werden konnte, wird heftig diskutiert.

Das neue Ärztehaus: Bald soll übersiedelt werden. Bild: Gemeinde

Es ist ein Bauprojekt, das sprichwörtlich ins Auge springt. Wer von Thening Richtung Axberg fährt, der kann den mächtigen Neubau, der zwischen zwei landwirtschaftlich genutzten Flächen in die Höhe gezogen worden ist, nicht übersehen.

Und es gibt kaum einen Spaziergänger, der nicht darüber verwundert ist, warum hier, 1,1 Kilometer außerhalb des Ortszentrums, eine neue Ärztepraxis auf die grüne Wiese gestellt worden ist. Warum wird so etwas erlaubt? Wie kann die Raumordnung ein derartiges Projekt genehmigen? Das sind die Fragen, die aufgeworfen werden.

Dietmar Kapsamer, der Bürgermeister (SP) von Kirchberg-Thening, kennt die Kritik, kann sie aber nur teilweise nachvollziehen. Dass der Gemeinderat einstimmig beschlossen habe, in der Ortschaft Schauersfreiling Grün- auf Bauland umzuwidmen, damit Allgemein-Mediziner Martin Schwanninger hier seine neue Landarztpraxis samt Hausapotheke errichten kann, sei nicht aus Jux und Tollerei passiert, sondern habe gute Gründe.

Kein idealer Standort

"Uns war wichtig, dass uns Doktor Schwanninger als Hausarzt erhalten bleibt", sagt Kapsamer. Und das sei alles andere als gesichert gewesen, nachdem sich Gemeindearzt Johannes Übleis, in dessen Theninger Praxis Schwanninger als Juniorpartner tätig war, in die Pension verabschiedet hatte.

"Doktor Schwanninger wollte neu bauen", aber zentrumsnah habe es keinen idealen Standort gegeben – was auch an den Grundstückspreisen gelegen sei. "Zwischen 300 und 400 Euro pro Quadratmeter werden hier für Toplagen verlangt", sagt der Bürgermeister. Anders sei die Sache in der 1,1 Kilometer außerhalb von Thening gelegenen Ortschaft Schauersfreiling gewesen.

Dazu sei noch der Umstand gekommen, dass bei einem zentral gelegenen Standort die Hausapotheke nicht zu halten gewesen wäre – die Entfernung zur nächsten Apotheke sei zu gering gewesen. "Das wäre ein großer Nachteil für die Bewohner, vor allem die älteren Menschen, gewesen", sagt der Bürgermeister.

Also habe man ein Flächenwidmungsverfahren eingeleitet, bei dem die Abteilung Raumordnung des Landes Oberösterreich als übergeordnete Behörde ein gewichtiges Wort mitzureden hatte.

Und dort gab es auch Widerstand gegen die Umwidmungspläne. Die Abteilung Land- und Forstwirtschaft gab eine negative Stellungnahme ab: "Wir haben das Projekt nicht befürwortet, da damit wieder landwirtschaftliche Nutzflächen reduziert werden", sagt Gruppenleiter Michael Haderer.

"Alle anderen Stellungnahmen, die wir eingeholt haben, etwa jene von der Abteilung Natur- und Landschaftsschutz, waren hingegen positiv", sagt Gerald Sochatzy, Chef der Raumordnungabteilung, im Gespräch mit den OÖN.

Natürlich sei jede Umwidmung ein Eingriff in die Natur, und theoretisch hätte seine Behörde das Projekt untersagen können. Aber die verschiedenen Interessen müssten abgewogen werden. Und jene für die medizinische Versorgung der Bevölkerung habe letztlich den Ausschlag für die positive Beurteilung gegeben.

Außerdem habe die Landarztpraxis eine "überschaubare Größe", weshalb auch der Bodenverbrauch kein großes Thema gewesen sei, sagt Sochatzy.

„Endlich brauchen wir nicht mehr so weit zu fahren“

Die Bewohner der Ortschaft Axberg freuen sich über die neue Praxis im nahen Schauersfreiling.

Wie heikel das Thema neue Arztpraxis auf der grünen Wiese ist, zeigt sich daran, dass kaum jemand im Ort offen dazu Stellung nehmen will. Wenn geredet wird, dann nur anonym, ohne Namensnennung in der Zeitung.

Da ist etwa jene Mittfünfzigerin, die in der Ortschaft Axberg zuhause ist und sich über den Umzug des Allgemeinmediziners Schwanninger nach Schauersfreiling „wirklich freut. Denn damit brauchen wir Axberger nicht mehr so weit zu fahren, wenn wir einen Doktor brauchen.“ Die Kritik, die Bewohner von Kirchberg und Thening formulieren, weil sie demnächst, wenn die neue Praxis eröffnet wird, einen weiteren Weg zum Hausarzt haben, sei „lächerlich. Mit dem Auto sind es ein paar Minuten, zu Fuß vielleicht eine Viertelstunde“, so die Dame aus Axberg.

„Bei einer Gemeinde wie unserer, die fast 16 Quadratkilometer groß ist und elf Ortschaften hat, sind Wege nicht zu vermeiden“, sagt Bürgermeister Kapsamer. Wichtig sei, dass der Arzt weiter eine Hausapotheke betreibe. Die nächsten Apotheken in Alkoven und Hörsching sind rund sieben Kilometer entfernt.

