Acht Fakten zum Pflasterspektakel

LINZ. Mit der Eröffnungsparade durch die Innenstadt startet heute das 32. Straßenkunstfestival in Linz. Das sollten Sie wissen.

1. Wetter

Heute und morgen verbreiten Sonnenschein und Höchstwerte von bis zu 29 Grad gute Laune. Laut Meteorologin Yasmin Markl ist eine Jacke aber dennoch empfehlenswert, weil die Temperaturen in der Nacht auf etwa 15 Grad sinken können. Am Samstag sind ab Mittag vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen bleiben aber mit bis zu 27 Grad sommerlich warm.

2. Parken und Verkehr

Parkmöglichkeiten gibt es in der Promenaden-Tiefgarage. Die ersten 100 OÖNcard-Inhaber, die ihr Ticket am OÖN-Stand an der Landstraße vorweisen, parken eine Stunde gratis.

An den Spektakeltagen wird der Straßenbahnverkehr von 16 bis 24 Uhr (am Samstag schon ab 14.50 Uhr) zwischen den Haltestellen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof bzw. Landgutstraße eingestellt. Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die Pöstlingbergbahn (Linie 50) fährt normal. Unterbrochen wird die Bus-Linie 26 zwischen den Haltestellen Museumstraße und Theater.

3. Spektakelzelt

Auf dem Pfarrplatz steht das Spektakelzelt, in dem ein spannendes Programm für alle Altersklassen geboten wird. Beliebter Fixpunkt sind dort auch heuer wieder die Kaleidoskopnächte, Donnerstag bis Samstag jeweils von 20 bis 22.30 Uhr. In dieser 90-minütigen Revueshow präsentieren ausgewählte Künstler Kostproben ihrer Darbietungen. Neu im Zelt ist die Kinderbühne Rambazamba. Der Kuddelmuddel Zirkus-Workshop findet am Samstag von 10 bis 11.30 Uhr statt.

4. Hutgeld

Keiner der Künstler erhält Gagen, deswegen freuen sie sich über Hutgeld von den Besuchern. Beim Infopoint am Hauptplatz besteht die Möglichkeit, Geld in Münzen und kleine Scheine zu wechseln. Sollte das Wetter nicht mitspielen, finden die Vorstellungen aber trotzdem statt. Entweder das Programm wird kurzzeitig pausiert oder die Aufführungsorte werden ins Trockene verlegt.

5. Öffnungszeiten

Das Linzer Festival startet heute um 16 Uhr, Freitag und Samstag sind die Künstler schon ab 14 Uhr in den Linzer Straßen unterwegs. An allen drei Tagen gibt es bis 23 Uhr unter anderem auch Theater-, Musik- und Straßenkunstvorstellungen zu bestaunen. Das Tagesprogramm wird täglich neu erstellt und ist bei den Infopoints oder online über den Pflasterspektakel-Newsletter erhältlich. Das Kinderspektakel dauert immer bis 20 Uhr und garantiert besonders viel Abwechslung.

6. Theater

In Innenhöfen präsentieren die OÖNachrichten internationale Theater- und Performancekunst. Sechs Theatergruppen zeigen an fünf verschiedenen Standorten ihre aktuellen Stücke. Die Auftrittsorte Rosengarten, Post-Innenhof, Bischofshof und Domplatz sind mit gratis Sitzgelegenheiten ausgestattet, Karten sind beim Infopoint Hauptplatz oder zehn Minuten vor Beginn bei den Standorten erhältlich. Mit im Programm sind zeitgenössischer Zirkus, Tanz, Humor und Luftakrobatik.

7. Kinderaktionen

Für die jungen Gäste gibt es heute von 16 bis 20 Uhr und am Freitag und Samstag von 14 bis 20 Uhr das Kinderspektakel am Pfarrplatz und auf der Promenade. Neu ist die Kinderbühne Rambazamba mit Musik- und Theatervorstellungen. Auch die große Hüpfburg und das beliebte Kinderschminken gibt es heuer wieder. Zudem verspricht der Kinderwelt-Malwettbewerb Spannung.

8. Unterstützer

Das Pflasterspektakel wäre ohne viele helfende Hände nicht denkbar. Hauptsponsor ist seit dem Vorjahr Raiffeisen Oberösterreich. Für Generaldirektor Heinrich Schaller ist das Fest der Straßenkünstler beispielhaft für die Bank. „Das Pflasterspektakel steht für die Breite des Kulturengagements von Raiffeisen Oberösterreich“, so Schaller. Tradition, Innovation und Buntheit sollen ihren Platz haben. 1,9 Millionen Euro fließen auf diese Weise pro Jahr in regionale Kulturaktivitäten.

