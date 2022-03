Landesrechnungshof kritisiert Linzer Stadien-Lösung

Der Bau der neuen Lask-Arena und die Errichtung des Linzer Donauparkstadions für Blau-Weiß: nach einer umfassenden Prüfung war es für den Landesrechnungshof „nicht erkennbar, dass in den politischen Verhandlungen (im Jahr 2019, Anm.) alternative Lösungen ernsthaft in Erwägung gezogen wurden“, um „aus der Sicht des Steuerzahlers günstigere Lösungen“ zu erreichen. Denn immerhin fördere das Land Oberösterreich die neue Arena auf der Gugl mit 29,2 Millionen Euro, das Donaupark-Projekt mit bis zu drei Millionen Euro.

„Eine gemeinsame Nutzung durch Lask und Blau-Weiß Linz, wie sie international durchaus vorkommt, hätte Mehrkosten gespart“, sagt LRH-Direktor Friedrich Pammer. Kritisch sehen es die Prüfer in ihrem Bericht, dass es für die politischen Gespräche zwischen Land, Stadt und den Vereinen keine schriftlichen Dokumentationen und auch keine „Begründung der politischen Einzelfallentscheidung zur Förderungshöhe“ gegeben habe.

Der Landesrechnungshof spricht dazu mehrere Empfehlungen aus: für Sonderprojekte, wie die beiden Linzer Stadien, müsse ein schriftlicher „einheitlicher Handlungs- und Entscheidungsrahmen“ festgelegt werden, um die geförderten Projekte abzuwicklen, sollte es zum Beispiel „Checklisten“ geben.

Aufgrund des Abrisses der bisherigen Stadion-Infrastruktur auf der Gugl seien Ersatzstandorte für die Leichtathletik notwendig geworden. Allein für zwei Anlagen in Linz habe das Land fünf Millionen Euro an Sportförderungen gewährt. Die Prüfung des LRH habe ergeben, dass es bei der Errichtung einer Trainingshalle zu einer Überförderung von 108.000 Euro gekommen sei. „Das Land sollte diesen Betrag zurückfordern“, so Pammer.

Leistungs- und Spitzensportinfrastruktur fördere das Land mit viel Geld. Doch dafür müsse man „eigene Richtlinien“ schaffen, so die Prüfer. Denn solche Sonderprojekte „sind anders zu bewerten als Investitionen in den Breitensport“. Der „Standardisierungsgrad“ der Abwicklung von Sonderprojekten sei in Oberösterreich „gering“. Auch gebe es keinen „strategischen Sportstättenplan“, kritisiert der LRH.

Zwar müssen die Förderungsnehmer verschiedene Bedingungen erfüllen. Doch die Landessportdirektion habe diese Bedingungen in mehreren Fällen „mehrfach nicht kontrolliert bzw. keine Nachweise eingefordert“. Das Land solle seine „Rolle als Förderungsgeber aktiver wahrnehmen“, so ein wichtiges Fazit des Rechnungshofes.