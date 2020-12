Krankenschwester in Linz an Covid verstorben

Tiefe Betroffenheit herrscht am Linzer Kepler-Universitätsklinikum nach dem Tod einer Krankenschwester aus dem eigenen Haus. Die Frau Anfang 60 war auf der Intensivstation an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. "Man muss sich vorstellen, was das für unsere Mitarbeiter bedeutet, wenn sie eine Kollegin auf der Intensivstation begleiten müssen", sagte Simone Pammer, Pflegedirektorin am Kepler-Universitätsklinikum.

Die aktive Krankenschwester, die weder auf einer Intensivstation noch auf einer Corona-Station gearbeitet hatte, habe sich laut Kepler-Klinikum im privaten Umfeld mit dem Virus infiziert und wurde danach im eigenen Haus behandelt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.