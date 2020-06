Kirschen heuer besonders groß und süß

Bei den Kirschenbauern in Scharten hat die Ernte begonnen. Bereits jetzt kann man die ersten frühen Sorten ab Hof kaufen, die früheste Sorte "Burlat" ist zum Teil schon vergriffen. Dabei geht es mit der Ernte erst kommende Woche richtig los, wenn die nächsten Sorten, etwa die beliebte "Belice", in den Körben liegen.

Doch wegen der massiven Spätfröste Ende März und einer weiteren späten Frostnacht am 15. April erwarten die Produzenten diesmal nur ein Viertel der gesamten Erntemenge eines durchschnittlichen Jahres. "Dafür können die Bäume aber ihre ganze Energie in die Entwicklung von relativ wenig Früchten investieren, und diese werden dafür um einiges größer als normal", sagt Kirschenbauer Hermann Steiner vulgo "Humer z’ Roitham".

Drei Frostnächte kurz vor der Blüte, drei weitere während der Blüte mit Temperaturen bis minus acht Grad – die polaren Kaltluftvorstöße forderten ihren Tribut. "Je nach Sorte, Blühzeitpunkt und Standort gibt es unterschiedlich starke Ausfälle", sagt Rainer Silber, Geschäftsführer des Naturparks Obst-Hügel-Land. Die erste Kältewelle zerstörte die noch nicht geöffneten Blütenknospen, und die Frostnacht Mitte April brachte die bereits gebildeten kleinen Früchte zum Absterben.

Ab Hof und auf Märkten

Am 21. Juni hätte beim Humer z’ Roitham wieder das Schartner Kirschenfest über die Bühne gehen sollen. Das muss diesmal wegen der Coronavirus-Pandemie leider ausfallen. Denn erlaubt sind bei öffentlichen Veranstaltungen maximal 100 Teilnehmer, "normalerweise wären zu uns aber bis zu 2000 gekommen", sagt Steiner.

Ausfallen werden diesmal auch zum Großteil die Kirschenlieferungen an den Handel – mangels Menge werden in der bis Anfang August dauernden Kirschensaison in Scharten, mit 50 Hektar Anbaufläche Österreichs größtes "Kirschendorf", die gesunden Früchte fast nur ab Hof und auf Bauernmärkten angeboten.

Der erwarteten Süße der gesunden Früchte werde auch das derzeit feucht-kühle Wetter nichts anhaben, sagt Steiner. Der Regen schwemme die Früchte zwar etwas auf. Ein, zwei Tage Sonnenschein genügen aber, um sie wieder abzutrocknen und den Zuckergehalt zu intensivieren. Mit großen Hagel- und Regenschutznetzen werden sie vor Niederschlägen und den gefräßigen Staren geschützt.

