Volleyball-Bundesliga: UVC Ried gewann erstes Viertelfinal-Spiel gegen Amstetten mit 3:0

Eine starke Leistung boten die Rieder Volleyballer in Amstetten. Unterstützt von rund 50 mitgereisten Fans holten sich die Innviertler den ersten Satz mit 25:18. Auch der zweite Satz (25:15) war eine klare Angelegenheit für Ried. Lediglich im dritten Durchgang, den die Rieder mit 25:23 gewannen, konnten die Amstettner mithalten.

Heimspiel am Aschermittwoch

"Wir haben die letzten zehn Tage viel trainiert. Unser Plan ist in jedem Satz aufgegangen. Ich bin froh, dass wir dieses schwere Spiel gewonnen haben", sagte Libero Michal Szydlowski nach dem Spiel. Mit einem Sieg beim Heimspiel am kommenden Mittwoch, 26. Februar (19 Uhr, Messehalle 18,Eintritt ist frei) können die Rieder mit einem Sieg den Einzug in das Halbfinale fixieren. Damit verbunden wäre die erneute Qualifikation für den Europacup.

Bei einer Niederlage müsste die Entscheidung in einem dritten Spiel fallen. Dieses würde am 4. März (ebenfalls in Ried) stattfinden.