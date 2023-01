Trauer um Walter Holzinger: IKG-Vorsitzender verstorben

"Unser Vorsitzender und Freund, Mag. Dr. Walter Holzinger, hat uns gestern nach kurzer, schwerer Krankheit viel zu früh verlassen. Unser Beileid gilt seiner Familie und allen Angehörigen ihm gilt unser Dank" so heißt es in einer Aussendung der Innviertler Künstlergilde (IKG). Seit 2010 stand der Rieder Künstler der IKG vor, er hatte damals das Amt von Meinrad Mayrhofer übernommen, der im Juni vergangenen Jahres verstorben war.

In den vergangenen zwölf Jahren habe Holzinger die Gilde "in seiner besonnenen, bescheidenen Art durchs letzte Jahrzehnt geführt und sich durch sein großes Engagement in der ehrenamtlichen Tätigkeit, die auch viel Verantwortung erfordert, verdient gemacht. "Die Gilde war für ihn mehr Biotop denn elitärer Zirkel, und so hat er unsere Gemeinschaft auch durch schwierige Zeiten und die Coronapandemie getragen", betont der Vorstand der Künstlergilde in der Aussendung. Holzinger sei immer um Dialog und Konsens bemüht gewesen, auch das habe ihn ausgezeichnet.

Erst vor wenigen Monaten hatte die Innviertler Künstlergilde - sie begeht heuer das 100-Jahr-Jubiläum - den Tod ihres früheren Vorsitzenden, Meinrad Mayrhofer, zu beklagen, nun trauert die Künstlervereinigung um ihren aktuellen aktuellen Leiter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper