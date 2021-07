Tagessieg und Streckenrekord für Jürgen Aigner beim Löffler Messe-Lauf

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand kürzlich der Löffler Messe-Lauf statt. Für die Läufer standen eine vier und eine zehn Kilometer lange Distanz zur Auswahl. Die LAG Genböck Haus Ried war mit sechs Athleten bei dieser Veranstaltung, in deren Rahmen auch der 3er-Firmenlauf abgehalten wurde. Den Tagessieg über vier Kilometer holte sich Jürgen Aigner, der mit seiner Zeit von 12:33,01 Minuten auch den von ihm selbst gehaltenen Streckenrekord um zehn Sekunden verbesserte. "Aufgrund meiner langen Verletzungspause und der Tatsache, dass ich wegen meiner momentanen beruflichen Anforderung und dem gleichzeitig stattfindenden Hausbau ein relatives geringes Zeitfenster für systematisches Training habe, bin ich vom Tagessieg und dem Streckenrekord positiv überrascht", sagt Jürgen Aigner.

Jüngster Starter auf Rang vier

Ebenfalls auf dem Podest landeten Sophie Riedl mit dem ersten und Rafaela Hubauer mit dem dritten Rang in ihren Altersklassen. Stefan Schober positionierte sich auf dem fünften Platz und Valentin Riedl, der ansonsten in der U12-Klasse startet, wurde als jüngster Teilnehmer Vierter. Ihr Vereinskollege Jakob Wakonig ging beim abschließenden Zehn-Kilometer-Lauf an den Start und holte Platz drei.

Klassensiege und Stockerlplätze gab es für die Athleten der LAG Ried auch beim Subener Lindetwaldlauf. Dort startete Gerald Stockinger beim 21 Kilometer langen Lindetwald-Trail und die Geschwister Riedl mit ihrer Mutter Manuela beim Bewerb über 7,5 Kilometer. Sophie und Valentin Riedl holten sich in ihrer Altersklasse jeweils den ersten Platz und Manuela Riedl komplementierte den familiären Erfolg mit dem dritten Rang in der AK 45. Ihr Vereinskollege Gerald Stockinger erkämpfte sich Platz zwei über 21 Kilometer.

Bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften, die in Graz ausgetragen wurden, gelang der LAG Athletin Elena Trinks eine neue persönliche Bestzeit über 1500 Meter. Mit ihrer Zeit von 4:47,72 Minuten übernahm sie auch die Führung in der österreichischen U18-Rangliste. Ihr Vereinskollege Lukas Zweimüller lief über die 400 Meter Hürden Saisonbestleistung und Klaus Grünbart positionierte sich im Sprint über 200 Meter auf dem achten Rang.