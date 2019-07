Radfahrer prallte gegen geparktes Auto

Der Mann aus dem Bezirk Braunau am Inn fuhr mit seinem Rennrad auf der Hagenauerstraße, L1100, Richtung Braunau am Inn. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der 68-Jährige in der Ortschaft Sankt Peter am Hart gegen einen geparkten Pkw, der vor einem Einfamilienhaus abgestellt war.

Der Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.