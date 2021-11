Pkw geriet an Tankstelle in Brand

Eine 63-jährige tankte am Vormittag an einer Tankstelle in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau). Nach dem Tanken begann der Pkw beim Motorraum plötzlich zu rauchen. "Geistesgegenwärtig entfernte die 63-Jährige das Auto von der Zapfsäule und stellte es auf einen ungefährdeten Parkplatz", berichtete die Polizei. Ein Augenzeuge konnte das Feuer mit zwei Feuerlöschern löschen.



Pkws gerieten während der Fahrt in Brand

Ein 31-jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war kurz vor Mittag mit seiner Frau und seiner Tochter auf der A25 Richtung Suben unterwegs. Die Frau bemerkte plötzlich Brandgeruch im hinteren Teil des Pkws. Der 31-Jährige hielt das Fahrzeug am Pannenstreifen an. "Wenig später waren Flammen im Bereich des Motors zu sehen und die Familie stieg sofort aus", so die Polizei. Die Feuerwehr löschte das Auto schließlich.

Ganz ähnlich ein dritter Fall am Samstag: Ein 39-Jähriger Wiener fuhr kurz nach 2 Uhr auf der A25 Autobahnauffahrt Weißkirchen Richtung Linz. Weil das Fahrzeug plötzlich langsam wurde, blieb er am rechten Fahrbahnrand stehe. Plötzlich begann das Auto im Motorraum zu brennen. Der Mann konnte sich und sein Gepäck noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, ehe die Flammen auf das gesamte Fahrzeug übergriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand.