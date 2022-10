Neuer Caritas-Stützpunkt für Mobile Pflegedienste

Mitarbeiter der Mobilen Pflegedienste der Caritas in Braunau und Ried verfügen nun über einen gemeinsamen Stützpunkt im neu errichteten Wirtschaftspark in Höhnhart: Im Sprengel Braunau ist das Team unter der Leitung von Sabine Karrer für neun Gemeinden zuständig. Im Bezirk Ried betreut das Team um Kerstin Guggenberger die älteren Menschen in vier Gemeinden.

Höhnharts Bürgermeister, Erich Priewasser: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen es oftmals den alten Menschen, in den eigenen vier Wänden zu verbleiben. Sie werden somit nicht aus ihrem gewohnten Lebensumfeld herausgerissen." In neun Gemeinden des Bezirks Braunau betreuen derzeit 32 Caritas-Mitarbeiterinnen 212 ältere Menschen in ihrem Zuhause. In vier Gemeinden des Bezirks Ried sind derzeit 19 Caritas-Mitarbeiterinnen für 89 ältere Menschen im Einsatz.

Wobei zusätzliche Kräfte gesucht sind: Voraussetzung ist die Ausbildung als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft, Pflegefachassistenz, Fach-Sozialbetreuung für Altenarbeit, Pflegeassistenz oder Heimhelfer.