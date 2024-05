Mutter ließ Sohn (14) in Wiener Wohnung mit CO2-Waffe Schießen üben

Der Jugendliche soll mit einer CO2-Waffe, die seine Mutter offenbar im Internet gekauft und ihm geschenkt hatte, aus einem Wohnungsfenster mehrmals in einen Innenhof geschossen haben. Ein Zeuge rief die Polizei. Verletzt wurde bei den Zielübungen niemand, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster am Donnerstag.

Der Vorfall war am Mittwoch gegen 11.00 Uhr gemeldet worden. Auf den Hinweis des Zeugen hin rückte sogar die Sondereinheit WEGA an. "Der 14-Jährige gab an, dass er Zielübungen durchführte. Die Mutter sei davon in Kenntnis gewesen", sagte der Sprecher. Die CO2-Waffe samt Munition wurde sichergestellt.

