Volksschulkinder ließen es im Ozean rundgehen

Hoch her oder besser gesagt tief hinunter ging es in den vergangenen Tagen im Pfarrsaal von Arnreit: Grund dafür waren jene 42 Volksschulkinder, die mit ihrer Klassenlehrerin Cornelia Kübelböck in monatelanger Vorbereitung das Musical "Im Riff geht’s rund" einstudiert hatten.

Bunte Papageienfische, funkelnde Glitzerinen, der lustige Kugelfisch Elsi und viele andere Meeresbewohner unterhielten mit ihren Darbietungen bei der Unterwasser-Castingshow "Frutti di Mare" das Publikum. Das fröhliche Treiben fand vorerst ein Ende, als die Flaschenpost "Flapo" beunruhigende Neuigkeiten brachte: Kann das Riff vor dem Vulkanausbruch gerettet werden? Die Castingfische und viele andere originelle Charaktere nahmen die Herausforderung an und natürlich ging am Ende alles gut aus.

Mit Liedern, Tanz und fantasievollen Kostümen begeisterten die Kinder aller vier Schulstufen bei den drei ausverkauften Vorstellungen. Der tosende Applaus des Publikums war der verdiente Lohn für die intensive Vorbereitungszeit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Arnreit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.