Besonders beliebt: die Seen im Salzkammergut

Lokalgeschichte ist sein Faible, seit er als Energie-AG-Generaldirektor in den Unruhestand trat. Josef Simbrunner (88) erinnert im Kulturhauptstadtjahr an jene Zeit vor 770 Jahren, als das Salzkammergut zu Oberösterreich kam. Hauptakteur in dem geschichtlichen Drama: der Böhmenkönig Ottokar II.