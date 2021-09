Nach längerer Pause nun wieder große Shopping Night in Ried

Nach einer längeren coronabedingten Pause wird in der Stadt Ried am Freitag, 17. September, nun wieder eine Shopping Night serviert. Neben "Einkaufen bis 21 Uhr" gibt es viel Gastronomie und reihenweise Zusatzaktionen. Kleine Besucher dürfen sich über Kinderschminken und überdimensionale Spiele am Hauptplatz freuen und sich mit Kreiden am größten Straßenmalbild Rieds austoben.

Dazu gibt es Autogrammstunden mit Fußballern der SV Ried, UVC-Volleyballern und Gladiators-Footballern. Livemusik wird ab 18 Uhr an unterschiedlichen Plätzen zu hören sein; darunter Maiden Voyage, Doris ’n’ Floris und die Innviertler Böhmische. Im Einkaufszentrum Weberzeile wird auf "Candy" getrimmt: Pastellfarbene Luftballons, riesige Muffins und Lollis sollen das Center in ein "Candy-Land" verwandeln. Zur Begrüßung gibt es gratis Zuckerwatte und an einem großen Schokobrunnen können sich Besucher mit Fruchtspießen zum Sonderpreis von einem Euro ihre süßen Träume erfüllen. Dazu gibt es "Candyman"-Tanzperformances, Walking-Acts und Luftballonmodellagen sowie ein Gewinnspiel.

Wer die Shopping Night besuche, habe beste Chancen und den einfachsten Weg, bei der "Rieder Shopping Queen" dabei zu sein, so das Stadtmarketing.

"Rieder Shopping Queen"

Wer vor Ort ein Foto an einer von insgesamt vier Fotowänden macht und es mit #riedershoppingqueen auf seinem Profil bei Facebook oder Instagram hochlädt, nimmt an der Verlosung einer Wildcard für das Ried-Format der Shopping-Queen-Sendung teil: riedershoppingqueen.ried.com