Manuel Kerhe: "Die Zeit in Ried war fordernd, aber wunderschön"

Familienglück in Kappel am Krappfeld: Manuel Kerhe mit Frau Nora und den beiden Kindern Elena und Maximilian

Mittwochabend: Es ist nasskalt auf der Sportanlage des ATSV Wolfsberg. Zu Gast in der Kärntner Liga ist Maria Saal. Mit einem Sieg könnten die Gäste einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der vierten Liga machen. Der bekannteste Spieler trägt die Rückennummer drei: Manuel Kerhe, der mehr als 400 Profispiele für den Wolfsberger AC, die SV Ried, den LASK, Grödig und Bad Aussee absolvierte.