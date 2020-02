Künstliche Gelenke im Visier

DORF AN DER PRAM. Experten des Krankenhauses Schärding informieren am 4. März, um 19.30 Uhr, beim "Dorf.Wirt" in Dorf an der Pram bei freiem Eintritt unter dem Titel "Mobil mit künstlichen Gelenken". Wobei es neben medizinischen Voraussetzungen auch um den operativen Eingriff, stationären Aufenthalt und pflegerische Maßnahmen geht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.