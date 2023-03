"Kebab-Kartell": Ermittlungen der Bundeswettbewerbsbehörde eingestellt

"Kebabpreise in Ried beschäftigen die Bundeswettbewerbsbehörde" titelten die Oberösterreichischen Nachrichten am 11. Februar. Es bestand der Verdacht möglicher Preisabsprachen mehrerer Kebablokale in der Stadt Ried. Der OÖN-Artikel war an diesem Wochenende häufiges Gesprächsthema in Ried. Grund für die Ermittlungen war ein im Jänner erschienener Artikel in einer Rieder Wochenzeitung. In diesem hieß es, dass der Besitzer eines Kebablokales vier seiner Kollegen angerufen hatte. Man sei zum Schluss gekommen, die Speisen jeweils auf den gleichen Preis zu erhöhen. Schließlich hätten auch die Mitstreiter mit den Kostenexplosionen für Strom und Gas zu kämpfen.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat jetzt die Ermittlungen eingestellt. Geldbußen, die bis zu zehn Prozent des Gesamtumsatzes betragen können, müssen die Inhaber der Kebablokale somit nicht mehr befürchten. "Vom Verdacht der Absprachen waren insgesamt fünf Gastronomiebetreiber betroffen. Ihre Geschäftsräumlichkeiten sind nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Es war ersichtlich, dass mehrere Speisearten zum Betrag angeboten wurden. Kebab, Burger, Pizzen und dergleichen waren teilweise gleich bei den Gastronomiebetrieben ausgepreist", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Bundeswettbewerbsbehörde.

Abmahnungsschreiben übermittelt

"Den Geschäftsinhabern wurde jeweils ein Abmahnungsschreiben übermittelt. Dabei wurde ausdrücklich klargestellt, dass Preisabsprachen, Kunden- und Marktaufteilungen sowie auch der Austausch wettbewerbssensibler Informationen nach dem Kartellgesetz untersagt sind", so die BWB in der Aussendung.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

