Preisabsprachen bei Rieder Kebablokalen? Bundeswettbewerbsbehörde ermittelt

Ein Kebab kostet in Ried in mehreren Lokalen sechs Euro.

Ein am 12. Jänner in einer Wochenzeitung erschienener Artikel über die Kebabpreise in der Rieder Innenstadt hat jetzt möglicherweise weitreichendere Auswirkungen. In diesem Artikel sprach der Besitzer eines beliebten Rieder Kebablokals, das es seit vielen Jahren gibt, über die notwendigen Preiserhöhungen seines kulinarischen Angebots. Ausschlaggebender Grund dafür seien die Kostenexplosionen für Strom und Gas. "Vor 15 Jahren konnte ich einen Kebab noch für drei Euro verkaufen.