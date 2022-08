"Kathis RegionalRegal" versorgt Kunden

Die Idee sei in Lockdown-Zeiten entstanden, so Jungunternehmerin Katharina Obereder, die seit Mai in Sigharting-Thalmannsbach mit ihrem "Kathis RegionalRegal" in Form einer "Abhol-Hütte" die Bürger versorgt.

Seit dem Beginn mit Bio-Obst und Gemüse auf Vorbestellung ist die Produktpalette mittlerweile gewachsen: Joghurts und Aufstriche vom Krenners (Andorf), Eier und Nudeln vom "Bauer am Berg" (Taufkirchen), die Schneiderbauergewürze aus Lambrechten, Essig und Schokolade von der Streuobstwerkstatt (Zell an der Pram), Apfelsaft und -mischsäfte vom Niedermayer (Taufkirchen) und mehr bietet Obereder in Selbstbedienung an.

Die Produktpalette wird laufend erweitert – auch das Bestellsortiment wachse und sei zuletzt um das Bio-Brotlockenbrot und die Lachsforellen von Haas in St. Roman erweitert worden, so Obereder, die für Infos und Bestellungen unter Tel. 0650/5355255 erreichbar ist. Auch Sighartings Bürgermeisterin Martina Schlöglmann begrüßt das zusätzliche Nahversorgungsangebot. "In einem kleinen Ort wie Sigharting sind wir froh um jede Initiative wie ‚Kathis RegionalRegal‘. Es ist eine Bereicherung für die Nahversorgung hier."