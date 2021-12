Josko schafft leistbaren Wohnraum für Mitarbeiter

In der Ortschaft Erlau errichtet Josko insgesamt sechs Häuser mit je vier Wohnungen sowie zwei Gästehäuser für seine Mitarbeiter und Partner. Geplanter Baubeginn ist aus heutiger Sicht Ende 2022/Anfang 2023.

Ziel des neuen Projektes "Josko Village" in Andorf ist, schönes, qualitatives und leistbares Wohnen für Josko-Mitarbeiter und -Partner zu schaffen. Auf dem insgesamt knapp 13.000 Quadratmeter großen Grundstück will das Innviertler Familienunternehmen vorerst sechs Häuser mit jeweils vier modernen Mietwohnungen errichten. Zwei Gästehäuser inklusive einem Frühstücksrestaurant sollen das "Josko Village" komplettieren.

Grün und natürlich

Die maximal zweigeschoßigen Häuser sind in ausgedehnte Grünanlagen eingebettet. So wird das Ortsbild gewahrt. Wohnen wie im Park sei das Ziel. Neben einem Spielplatz soll es auch ruhige Plätzchen geben, die zum Verweilen einladen. Dass natürliches Wohnen ein wesentliches Element bei Josko ist, zeigt sich nicht nur bei seinen Qualitätsprodukten, sondern auch in der Bauweise des "Josko Village": optimale Energieeffizienz, Photovoltaikanlagen, begrünte Dächer, viele natürliche Materialien wie etwa Ziegel und Holz. "Neben diesen messbaren Größen wie der Energieeffizienz sind uns auch andere, weniger materielle Aspekte wie die harmonische und respektvolle Einbindung der Architektur in die natürliche, ländliche Umgebung besonders wichtig. Wir wollen Lebensräume schaffen, die im Einklang mit der Natur und der Umwelt stehen", sagt Josko-Geschäftsführer Johann Scheuringer.

Arbeitsplatz fast vor der Haustür

Das "Josko Village" liegt nur rund 500 Meter vom Unternehmensstandort in Andorf entfernt und ist somit leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar, was wesentlich zur Verkehrsberuhigung beiträgt. Zusätzlich bietet das "Josko Village" auch die notwendige Infrastruktur für Elektroautos.