Doppelspitze ab Juni in der Geschäftsführung der SV Ried

"Es war eine gemeinsame Entscheidung, den Weg nach dieser Saison zu beenden. Ich bin für jeden Tag dankbar, den ich für die SV Guntamatic Ried arbeiten durfte. Wir haben gemeinsam wunderschöne Momente, aber natürlich auch schwierige Situationen durchlebt." So wurde SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger in einer Aussendung des Zweitligisten Mitte März zitiert. Die Zusammenarbeit endet mit Ende der Saison nach rund dreieinhalb Jahren.

Sein Nachfolger als Geschäftsführer Wirtschaft wird Thomas Ohrhallinger aus Suben. Zuletzt war Ohrhallinger als Gebietsleiter Vertrieb bei der Zehnder Österreich GmbH tätig. 2018 schloss der 40-Jährige das Masterstudium "MSc Handelsmanagement" ab. "Thomas Ohrhallinger bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich der Unternehmensentwicklung und des Vertriebs mit. Er wird die organisatorische Entwicklung des Vereins maßgeblich vorantreiben", sagt SVR-Präsident Thomas Gahleitner. "Meine Hauptaufgabe sehe ich darin, dass der wirtschaftliche Bereich der SV Ried geregelt abläuft, damit der Vorstand und die sportliche Leitung den Rücken frei haben, um sich auf ihre Aufgaben konzentrieren zu können", betont Ohrhallinger, der ankündigt, die SVR-Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse einzubinden.

Lesen Sie mehr zur SV Ried: Ried nach 2:0 in Horn acht Punkte hinter dem GAK

Mehr Kompetenzen für Fiala

Die Doppelspitze in der Geschäftsführung wird durch den bisherigen Sportvorstand, Wolfgang Fiala, komplettiert. Der 36-Jährige unterschreibt diese Woche einen Vertrag als Geschäftsführer Sport. Fiala erhält in sportlichen Belangen weitreichende Kompetenzen. "Wir haben in den vergangenen Jahren die Arbeit von Wolfgang Fiala kennen und schätzen gelernt und setzen unser volles Vertrauen in ihn", sagt Gahleitner.

Lesen Sie mehr aus dem Innviertel: "Jene, die offenbar versucht haben, uns zu schaden, sind gescheitert"

Ried empfängt Amstetten

Die SV Ried spielt morgen (18.10 Uhr) daheim gegen den Tabellenletzten Amstetten. Die Innviertler wollen den vierten Sieg in Serie einfahren und den zweiten Tabellenplatz absichern. Belmin Beganovic könnte nach seiner muskulären Verletzung in den Kader zurückkehren. Die Jungen Wikinger empfangen im Abstiegskampf am Samstag (15 Uhr) die WAC-Amateure. Gespielt wird in der Innviertel-Arena.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper