Schon im Alter von 14 Jahren begann Margit M. Wallner das Erststudium der Gymnastik und des künstlerischen Tanzes am Brucknerkonservatorium in Linz. Der Grund war ihre große Leidenschaft für die, wie sie es nennt, "Kunst der Bewegung." Das war 1969, 52 Jahre später hat sich an der Passion der Prameterin, die zahlreiche Ausbildungen in der Körperarbeit absolvierte, nichts geändert. Drei Jahrzehnte lang unterrichtete die 66-Jährige das Fach Tanz und Bewegung in der Landesmusikschule Ried.