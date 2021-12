Hochwasserschutz: Lückenschluss an der Pram

In der Ortschaft Heitzing in der Marktgemeinde Andorf befinden sich mehrere Liegenschaften, die in den letzten Jahrzehnten häufig bei Hochwässern beeinträchtigt wurden. Besonders in den Jahren 2002 und 2013 sind dadurch erhebliche Schäden an den Wohnobjekten und den landwirtschaftlichen Gebäuden entstanden.

Der Wasserverband Pramtal ist nun gerade dabei ein Hochwasserschutzprojekt umzusetzen, das vorsieht, drei Objekte abzusiedeln, das heißt die Gebäude werden vollständig abgetragen. Drei weitere Objekte werden mit Einzelschutzmaßnahmen in Form von Mauern, Dämmen und mobilen Elementen vor 100-jährlichen Hochwässern der Pram geschützt. Außerdem wird ein bereits abgelöstes Haus abgetragen und die rund 0,5 Hektar große Inselfläche zwischen Pram und Mühlbach abgesenkt. Die Baukosten betragen zirka 500.000 Euro. Dazu kommen noch die Entschädigungen für die Absiedler. Der Obmann des Wasserverbandes Pramtal, Walter Steininger, freut sich darüber, dass die Einzelschutzmaßnahmen für das erste Haus bereits abgeschlossen sind und auch die Abbrucharbeiten zügig voranschreiten.