Hat der ÖFB Rieds Sahin-Radlinger auf dem Radar?

"Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger brachte die Sturm-Graz-Angreifer ein ums andere Mal zum Verzweifeln", schrieb der SK Sturm am vergangenen Sonntag auf seiner Homepage beim Spielbericht über seinen knappen 2:1-Heimsieg.

Nicht nur die Grazer Angreifer wissen um die Stärken des 1,98 Meter großen Schlussmannes der Rieder. Sahin-Radlinger überzeugt seit längerem mit starken Leistungen. Heute Abend (17 Uhr) will der gebürtige Rieder, der am kommenden Montag seinen 30. Geburtstag feiert, im Heimspiel gegen Klagenfurt seinen Teil zu einem wichtigen Erfolg beitragen. Im Abstiegskampf war und ist Sahin-Radlinger Anker und Führungsspieler zugleich.

"Er ist extrem ehrgeizig und will immer gewinnen", sagt Hubert Auer, der seit zehn Jahren Tormanntrainer bei den Riedern ist. "Samuel hat in der letzten Zeit auf extrem hohem Niveau gespielt, uns mit seinen Glanzparaden oft im Spiel gehalten und sicher Punkte gerettet, was für uns sehr wichtig ist", sagt Auer, der in der "Reaktionsschnelligkeit" und "Raumverteidigung" die größten Stärken seines Schützlings sieht. "Er liest das Spiel und die Situation sehr gut. Aufgrund seine Größe kommt ihm auch seine Reichweite zugute."

OÖN-TV: Interview mit Tormanntrainer Hubert Auer

Ein Thema für den ÖFB?

Werden die starken Darbietungen auch beim ÖFB wahrgenommen und registriert? Diese Frage wird wohl demnächst bei der Kader-Bekanntgabe für die freundschaftlichen Länderspiele gegen Andorra (16. November) und Italien (20. November) beantwortet. Im erweiterten Kandidatenkreis dürfte der Innviertler in der Vergangenheit nicht wirklich gewesen sein.

Auf die Frage, ob er dafür Verständnis habe, antwortet Auer im OÖN-Gespräch: "Nicht ganz, wenn man sich anschaut, auf welchem Level er gerade spielt. Er ist ein kompletter Tormann, besitzt sehr viel Ausstrahlung und ist auf dem Platz sehr präsent. Daher bin ich schon der Meinung, dass sein Name im Zusammenhang mit dem Nationalteam einmal fallen soll."

"Hätte Einberufung verdient"

Für den sportlichen Leiter der SV Ried, Thomas Reifeltshammer, steht fest: "Es gibt für mich derzeit keinen besseren Torhüter in der österreichischen Liga. Ich hoffe, dass es bald einmal für eine Einberufung ins Nationalteam reicht, er hätte es sich verdient", sagt Reifeltshammer.

Im Sommer bekundete unter anderem Austria Wien Interesse am Rieder Schlussmann. Das Angebot war für die Rieder jedoch nicht akzeptabel, daher gab es auch keine intensiveren Verhandlungen.

Hätte er bei einem Verein wie Austria Wien, der in dieser Saison auch im Europacup spielte, bessere Chancen für eine Team-Einberufung? "Ja", glaubt Reifeltshammer. "Wenn er zum Beispiel bei Austria Wien derart starke Leistungen abliefern würde, dann wäre er mit Sicherheit im Kreis der Kandidaten und zumindest bereits auf Abruf nominiert worden", sagt Reifeltshammer.

Vertrag läuft im Sommer aus

Dass sich Sahin-Radlinger in seiner Heimatstadt wohlfühlt, ist kein Geheimnis. Kein Geheimnis ist hingegen ebenfalls, dass der Tormann sich gerne noch einmal bei einem großen Verein beweisen möchte. Sein Vertrag in Ried läuft im Sommer 2023 aus.

Für den Fall eines attraktiven Angebots in der Winter-Transferperiode könnte Sahin-Radlinger laut OÖN-Informationen wegen einer Ausstiegsklausel (mit einer fix vorgeschriebenen Ablösesumme) wechseln.

"Ich glaube, dass Sahin-Radlinger sicher einmal bis Sommer bei uns ist. Wir kämpfen natürlich darum, dass er auch in Zukunft bei der SV Ried spielt. Er weiß, was er in Ried hat. Sein Standing hat er sich mit ausgezeichneten Leistungen arbeitet. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind", sagt Reifeltshammer. Die Tür für Sahin-Radlinger stehe bei der SV Ried "immer offen", so der Sportchef.

4000 Fans werden heute erwartet

Beim heutigen Heimspiel gegen Klagenfurt werden rund 4000 Besucher erwartet. Für Inhaber der oberösterreichischen Familienkarte gibt es eine spezielle Aktion: Nur ein Erwachsener muss den regulären Eintritt bezahlen, alle weiteren eingetragenen Familienmitglieder erhalten freien Eintritt. Die Familientickets sind an den Abendkassen erhältlich.