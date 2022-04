Hargassner nicht am Kauf der Seeklause interessiert

Der idyllisch gelegene Prameter Badesee ist bei Bade- und Campingfreunden längst kein Geheimtipp mehr. Einziger Schönheitsfehler ist bis dato die fehlende Gastronomie. Dieses Manko wollte der gebürtige Hohenzeller Klaus Gadermaier beseitigen.

Der Quereinsteiger hatte sich – wie berichtet – vorgenommen, das in die Jahre gekommene Gasthaus zu sanieren und zu betreiben. Doch trotz großer Ambitionen sind Gadermaier die extrem gestiegenen Baukosten infolge der nicht vorhersehbaren Erhöhung der Rohstoffpreise zum Verhängnis geworden. Da er die zusätzlichen finanziellen Mittel nicht aufbringen konnte, eröffnete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) im Februar über das Vermögen der Seeklause ein Konkursverfahren beim Landesgericht Ried – die OÖN berichteten.

Nun ist das Gerücht aufgetaucht, die Firma Hargassner aus Weng wäre am Kauf der Seeklause interessiert. "Auch uns ist schon zu Ohren gekommen, dass diverse Gerüchte herumschwirren, unter anderem das mit der Seeklause in Pramet. Wir waren noch nie in Kontakt mit der Seeklause und es besteht kein Interesse an einer Beteiligung oder dem Kauf. Leider wissen wir nicht, woher das Gerücht stammt", sagt Isabella Koller, Assistenin der Geschäftsführung, auf Anfrage der Volkszeitung. (elha)