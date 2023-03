Führungen in die geschützte Natur am Unteren Inn

Das Naturium Ering gegenüber Mining bietet wieder Führungen am Unteren Inn. Jeden Sonntag bis Ende April bringt Biologin Beate Brunninger den Frühjahrsvogelzug an den Stauseen näher. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr beim Naturium in Ering. Eine Vogelstimmen-Exkursion findet am Samstag, 25. März, ab 6 Uhr mit Biologin Helgard Reichholf-Riehm statt. Treffpunkt ist beim Sportplatz in Egglfing.

Eine Frühlingspilzwanderung mit Expertin Rosi Denk-Gottschaller gibt es am 31. März ab 14 Uhr vom Naturium aus. Am 8. April folgt ein Workshop zum Bau von Wildbienen-Nisthilfen mit Naturium-Guide Patrick Weikenkas, Beginn ist um 9 Uhr im Naturium.

Guide Fritz Burgstaller führt am 15. April zur Reiher-Brutkolonie bei Reichersberg, Treffpunkt ist der Parkplatz am Stift Reichersberg. Anmeldung jeweils unter Tel.: 0049/8573-1360.

