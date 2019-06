Flucht vor Polizei endete mit Sturz in Hofzufahrt

Der 32-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde um 12:50 Uhr von einer Zivilstreife in Schardenberg zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle aufgefordert, weil er ohne Sturzhelm unterwegs war.

Der Lenker missachtete jedoch das eindeutige Anhaltezeichen und beschleunigte das Motorrad mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der Eisenbirner Landesstraße in Richtung Schardenberg. Die sofort eingeleitete Nachfahrt mit dem Zivilstreifenwagen erwies sich infolge der hohen Geschwindigkeit des Motorradlenkers als zwecklos.

Eine weitere Streife wurde daher per Funk angefordert. In Engelhaming kam der Lenker mit seinem Motorrad in einer langgezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Hofzufahrt. Von der nachfolgenden Zivilstreifenbesatzung wurde sofort Erste Hilfe geleistet und die Rettungskette in Gang gesetzt.

Der 32-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt sowie den Rettungskräften ins LKH Schärding gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Zudem war der Lenker nicht im Besitz einer Lenkberechtigung.

