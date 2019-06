Feier mit Tausenden Gästen

Am Wochenende lag in Burgkirchen Musik in der Luft: Das 140-Jahr-Jubiläum wurde mit vielen Gastkapellen, Jugendorchestern und einer Marschwertung gefeiert.

Alleine am Sonntag waren rund 2000 Besucher gekommen, um sich die Marschwertung anzusehen. 13 Musikkapellen aus dem Bezirk Braunau stellten sich den kritischen Augen und Ohren der Bewerter, sechs Kapellen traten in der höchsten Leistungsstufe (E) an, in der ein Showprogramm erforderlich ist. Die erste Innviertler Trachtenkapelle Solinger mit Stabführer Franz Streif erreichte in dieser Kategorie die Höchstpunktezahl von 93,67 Punkten, gefolgt von den Gastgebern, dem Musikverein Burgkirchen, mit 93,50 Punkten.

Großer Auftritt für kleine Musiker: In Zusammenarbeit mit dem Bezirksjugendreferat erhielten zehn Jugendorchester die Möglichkeit, vor größerem Publikum zu musizieren. "Wir sind zufrieden, das Programm war abwechslungsreich und das Fest gut besucht", resümiert Burgkirchens Kapellmeister Christian Eslbauer. Terminvorschau: Das Bezirksmusikfest findet von 28. bis 30. Juni in Gilgenberg statt. Die Musikkapelle Geisberger Gilgenberg-Schwand feiert 150 Jahre.

Ergebnisse

Leistungsstufe E (höchste):

1. Innviertler Trachtenkapelle Solinger mit Stabführer Franz Streif: 93,67 Punkte

Musikverein Burgkirchen mit Christoph Rendl: 93,50

Trachtenmusikkapelle Schneegattern mit Bernhard Eichler: 93,01

Musikverein Roßbach mit Josef Ratzinger: 92,79

Musikverein Höhnhart mit Josef Reinthaler: 92,17

Musikverein Polling mit Patrick Bleckenweger: 91,95

Leistungsstufe D:

Musikkapelle Geisberger Gilgenberg Schwand mit Alfred Sax: 92,76

Trachtenmusikkapelle Weng mit Stefan Kainhofer: 91,77

Musikkapelle Franking mit Raphael Renzl: 91,61

Musikkapelle Feldkirchen mit Andreas Schöberl: 90,94

Marktmusik Mauerkirchen mit Andreas Elsenhuber: 90,31

Musikverein St. Johann mit Florian Kinz: 89,11

Musikverein Harmonie Uttendorf mit Christoph Riefellner: 88,70

