Corona-Virus: Freizeitbad Ried und Saunalandschaft ab Donnerstag geschlossen

Der "Pfiati-Aufguss" um 21.15 Uhr am Mittwochabend war vorerst der letzte in der Rieder Saunawelt. "Das Rieder Freizeitbad ist ab Donnerstag geschlossen, voraussichtlich bis 3. April." Das teilte Rieds Bürgermeister Albert Ortig (VP) am Mittwochabend den Oberösterreichischen Nachrichten mit. Damit geht man in Ried den Weg der Eurothermen und der Linzer Bäder, die ebenfalls am Donnerstag, wie berichtet, ihren Betrieb vorerst einstellen

Die Saunen im Freizeitbad Ried bleiben bis auf weiteres leer

Die Therme Geinberg bleibt vorerst noch geöffnet.

