Coronavirus: Thermen sperren zu, Linzer Bäder schließen ab Donnerstag

In Linz sperren neben den Hallenbädern in den Anlagen auch die Sauna- und Wellnesseinrichtungen sowie die Eisflächen im Parkbad zu. Wann wieder geöffnet wird, stand am Mittwoch noch nicht fest. Die Linz AG Bäder wird entsprechend informieren, hieß es in einer Presseaussendung. Der städtische Versorger hat sich aufgrund des Erlasses der Bundesregierung zu dieser Maßnahme entschlossen.

Auch die Eurothermen in Oberösterreich mit Bad Schallerbach, Bad Hall und Bad Ischl sowie die Therme Geinberg schließen ab Donnerstag. Die Hotelbetriebe und Therapiezentren der Eurothermen bleiben hingegen geöffnet, allerdings werde dafür Sorge getragen, dass in den Hotels nie mehr als 100 Personen gleichzeitig in einem Raum sind, beispielsweise im Restaurant, teilte Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner am Mittwoch mit.

Die nunmehrigen Schließzeiten werden für Revisionsarbeiten genutzt, die sonst üblicherweise im Mai und Juni vorgenommen werden. "Die Mitarbeiter können – in Abstimmung mit dem Betriebsrat – auf freiwilliger Basis entweder Überstunden und Urlaub abbauen oder werden bei den Revisionsarbeiten bzw. in anderen Bereichen, zB im Hotelbetrieb, eingesetzt", sagt Achleitner.

35 Fälle in Oberösterreich

In Oberösterreich gab es mit Stand Mittwochnachmittag 35 bestätigte Coronavirus-Fälle. Am Dienstag um dieselbe Zeit waren es noch 18. >> Alle aktuellen Entwicklungen im Überblick

Die Regierung hat am Dienstag eine Reihe von Maßnahmen erlassen, die die Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen. So werden alle Indoor-Veranstaltungen über 100 Personen und alle Freiluft-Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen abgesagt, die Universitäten sperrten zu und die Bevölkerung wurde generell dazu angehalten, soziale Kontakte einzuschränken.

