Pöbeleien und Schläge am Urfahraner Markt - 11-Jährige von Gruppe Jugendlicher bedrängt

Gedränge am Marktgelände - der Rummel birgt auch seine Schattenseiten

Bei herrlichem Wetter wurde dieses Wochenende der traditionelle Urfahraner Markt eröffnet. Der gut besuchte Jahrmarkt ist zweimal im Jahr Treffpunkt vieler Linzer und Oberösterreicher. Die Schattenseiten des - Großteils friedlich verlaufenden - Marktes zeigen sich an zwei Beispielen vom Samstag.

Am Nachmittag wurden drei 11-jährige, die alleine auf dem Jahrmarkt unterwegs waren, von 7 Jugendlichen bedroht, später auch getreten. Eigentlich wollten die Freunde einen lustigen Nachmittag verbringen und mit Fahrgeschäften fahren. Laut Polizei wurden sie aber von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen und belästigt. Als einem der 11-Jährigen eine Münze aus der Hand fiel, nahm einer der Älteren das Geld an sich und wollte es nicht mehr hergeben. Weil die Jugendlichen den Kindern überlegen waren und diese Angst hatten, gingen die Jüngeren weiter. Doch die aggressiven Jugendlichen folgten ihnen. Einer trat einem der 11-Jährigen von hinten gegen den Fuß, sodass er auf den Beton fiel und sich am Knie verletzte.

Die drei 11-Jährigen liefen davon, wurden aber weiter nicht in Ruhe gelassen und von der Gruppe gefunden und weiter bedrängt. Geld wurde gefordert. Erwachsene kamen den Kindern zu Hilfe und konnten die Jugendlichen laut Polizei verjagen.

Die verschreckten Kinder riefen ihre Eltern an. "Die Eltern waren es auch, die später mit den Kindern gemeinsam Anzeige bei der Polizei erstatteten", heißt es seitens der Polizei.

Zwei der Jugendlichen konnten wenig später von Beamten der Polizei ausfindig gemacht werden. Ein 13-jähriger ungarischen Staatsbürger aus Linz und ein 14-Jähriger.

Ein paar Stunden später erstatteten zwei Jugendliche Anzeige bei der Polizei. Ein 16-Jähriger und ein 15-Jähriger, beide aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, meldeten, dass sie von anderen Jugendlichen bedrängt worden seien. Es wurde ebenfalls Geld gefordert und mit Schlägen gedroht.

Nach sofortiger Fahndung der Polizei, konnten die beiden gesuchten Jugendlichen beim Donauradweg, der am Gelände vorbeiführt, sowie am Jahrmarktgelände erwischt werden. "Natürlich ist die Polizei, wie jedes Jahr, sehr gut aufgestellt - wir konnten also rasch handeln und die Übeltäter ausfindig machen", sagt Barbara Riedl von der Landespolizeidirektion.

Ein 17-jährige Syrer aus Linz verweigerte die Aussage, ein 16-jährige Staatenlose aus Linz beteuerte, nur dabei gewesen zu sein. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Ermittlungen und Einvernahmen laufen.

