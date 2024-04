Michael Raml will Linzer Bürgermeister werden

Der Linzer FP-Stadtrat Michael Raml wird als blauer Bürgermeisterkandidat in die Wahlen 2027 gehen. Das hat er gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner heute in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Offizieller Anlass für die Ankündigung war das fünfjährige Jubiläum Ramls im Stadtsenat. Doch es ging auch darum, die seit längerem brodelnde Gerüchteküche zu beenden. So wurde der 37-jährige Jurist als möglicher Nachfolger von Klubobmann Herwig Mahr ins Spiel gebracht.

Vorbild ist Wels

Seit heute ist aber klar: Raml bleibt in der Stadtpolitik und erhebt Anspruch auf den Chefsessel. "Ich möchte Bürgermeister meiner Heimatstadt Linz werden", sagt er, "mit Herzblut und Hausverstand". Die SPÖ hätte sich in vermeintlicher Innovation und Digialisierung verloren, er wolle den Fokus wieder auf die Bedürfnisse der Menschen legen. Als Vorbild nennen Raml und Haimbuchner Wels, wo es mit Andreas Rabl seit 2015 einen FPÖ-Bürgermeister gibt. Wels zeige, welchen Aufschwung frischer freiheitlicher Wind bewirken könne. Dass es keine Erbpacht gebe, hätte erst gestern die Wahl in Innsbruck bewiesen.

Telemedizin und mehr Polizisten

Raml, der in Linz für Sicherheit und Gesundheit verantwortlich ist, sieht seine größten Erfolge im Ausbau der Videoüberwachung, der Entschärfung der Konflikte im Volksgarten und der Ausarbeitung einer Blackout-Strategie. In der Gesundheit nennt er die Verdreifachung der Fördermittel für Gesundheitsprävention und die Implementierung eines Gesundheitsindikators. Raml fordert unter anderem einen Ausbau der Telemedizin, mehr Polizisten für Linz und eine völlig neue Integrationsstrategie. Ansetzen will er bei den Städtischen Sozialleistungen und etwa den Zugang zum Aktivpass an Deutschkenntnisse koppeln. Raml will auch in anderen Themenbereichen Vorschläge präsentieren, die werden aber noch gemeinsam mit Experten erarbeitet.

Raml kann sich Volksbefragung zu Grüngürtel vorstellen

Auch zu einem aktuellen Thema äußert sich Raml. Seine FPÖ ist bekanntlich gegen die geplanten Umwidmungen von mehr als zehn Hektar Grünland im Univiertel. Die neue Digitaluni könnte er sich auf dem Areal der Post-City neben dem Hauptbahnhof vorstellen. Zumindest solle man darüber reden. Unterstützung kommt für den Vorschlag von Linzplus-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik nach einer Volksbefragung zu dem Thema. Allerdings würde Raml bei der Gelegenheit auch andere Themen wie die Integrationsstrategie abfragen.

