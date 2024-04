Weiter Diskussionen um Masterplan für Univiertel

Die Diskussionen rund um die geplanten Umwidmungen im Universitätsviertel reißen nicht ab. Wie berichtet, sollen in einem "Masterplan" bis zu zehn Hektar für eine künftige Ansiedlung von Bildungseinrichtungen und Firmen definiert werden, teilweise im aktuell noch geschützten Grüngürtel. 5,4 Hektar davon sind für die Digital-Uni vorgesehen. Kritiker befürchten durch Versiegelung, unterbrochene Kaltluftströme und Verkehr eine Verschlechterung der Lebensqualität im gesamten Viertel und haben ihren Unmut lautstark bei der Ausstellungseröffnung zum aktuellen Projektstand geäußert.

Mehr dazu: "Lebhafte Diskussion": Masterplan fürs Univiertel erhitzt weiter die Gemüter

Mehr Bürgerbeteiligung

Heute wollte die Initiative "mehr demokratie" in einem offenen Brief von Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) wissen, ob weitere Schritte in Sachen Bürgerbeteiligung geplant sind. Die Initiative fordert unter anderem mehr Transparenz, gemeinsame Workshops von Experten und Bürgern und einen öffentlich zugänglichen Ergebnisbericht. Ob der Bürgerbeteiligungsprozess mit der Ausstellung (dort konnte man Fragen stellen und Stellungnahmen abgeben) abgeschlossen ist, wollte Prammer auf OÖN-Anfrage nicht sagen. Am Tag nach der turbulenten Ausstellungseröffnung habe es aber zahlreiche Stellungnahmen gegeben, die aktuell gesichtet würden.

98 Prozent für Erhalt des Grüngürtels

Die FPÖ, die sich generell gegen jeden Eingriff in den Grüngürtel ausspricht und damit auch den Standort der Digital-Uni ablehnt, bringt eine von ihr beauftragte IMAS-Umfrage aus dem Jahr 2020 ins Spiel. Demnach sprachen sich 98 Prozent der Linzer für den Erhalt des Grüngürtels aus. "SPÖ und ÖVP ignorieren den eindeutigen Wunsch der Linzer, wenn sie im Univiertel hektarweise Grünland umwidmen wollen", sagt Stadtrat Michael Raml.

Lesen Sie auch: Masterplan Univiertel: Bis zu 10 Hektar Umwidmungen stehen zur Diskussion

Linzplus-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik plädiert erneut für einen Digital-Uni-Standort in der Innenstadt und kritisiert, dass das Wettbewerbsergebnis für den 58-Millionen-Euro-Neubau noch nicht präsentiert wurde. Auf OÖN-Anfrage lässt die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) wissen, dass es am 2. Mai so weit sein wird.

