Masterplan Univiertel: Bis zu 10 Hektar Umwidmungen stehen zur Diskussion

Das Ziel ist klar: Mit dem Masterplan für das Univiertel soll definiert werden, wo es potenzielle Ausbauflächen für Bildungseinrichtungen und Unternehmen gibt - und damit auch potenzielle Umwidmungsareale. Denn nicht alle Fläche, die infrage kommen, haben bereits die richtige Widmung, im Gegenteil sie liegen vielfach sogar im überregionalen Grünzug des Landes.

Die Erstellung des Konzeptes unter der Leitung von Architekt Albert Wimmer war von Beginn an von vielen politischen Debatten und Kontroversen begleitet, Kritik kommt allen voran von den Grünen und der FPÖ. Heute, Montag, präsentierte Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) nun einen "Zwischenstand", das Endergebnis soll im Frühsommer vorliegen. "Wir müssen vorausschauend Entwicklungsziele formulieren", will Prammer klare stadtplanerische Vorgaben für den so genannten Bereich Linz Nordost definieren. Der Masterplan soll als Basis für das neue Örtliche Entwicklungskonzept der Stadt dienen.

Besagter Stadtteil unterliegt seit Jahren einem stetigen Wandel und wird es auch künftig tun - allen voran mit der neuen Digital-Uni I:TU, die in unmittelbarer Nähe zur Johannes-Kepler-Universität errichtet werden soll. Auch für dieses Areal muss umgewidmet werden, der Prozess, soll laut dem Linzer Stadtplanungsdirektor Hans-Martin Neumann nach der Präsentation des Siegerprojektes der I:TU Fahrt aufnehmen. Diese war ursprünglich für März angekündigt worden, voraussichtlich werde diese jetzt im Mai stattfinden, sagte Neumann heute.

Wimmer strich bei dem Pressetermin hervor, dass in die Konzepterstellung diverse Faktoren wie Nachhaltigkeit und Naturschutz einfließen würden. Linz habe die Chance in punkto Campusgedanken "Geschichte zu schreiben", sieht Wimmer viel Potenzial für die künftige Entwicklung. "Ein Bildungscluster wie wir ihn hier haben ist sensationell."

Der Masterplan sei kein in Stein gemeißeltes Produkt, es werde versucht Nachbarschaften zu schaffen und eine Gemeinschaft zu schaffen, sagte Wimmer. Konkret sieht der Masterplan derzeit Neuwidmungen im Ausmaß von vier bis viereinhalb Hektar vor - zusätzlich für dieFlächen der I:TU , die mit 5,4 Hektar beziffert sind. In Summe stehen im Univiertel somit knapp zehn Hektar zur Diskussion.

Die Neuwidmungen (abseits der Digital-Uni) sind im Umkreis des als Tabu-Zone definierten Streifens (siehe Grafik) zu finden, die Kleingartensiedlung soll laut Prammer unberührt bleiben. Völlig unbebaut ist diese für Bauten künftige Tabu-Zone allerdings nicht, hier wird derzeit unter anderem mit dem neuen Kreisverkehr und Straßenführung ein Teil des Halbanschlussprojektes Auhof-Dornach realisiert. Auch die geplante Stadtbahn-Haltestelle soll hier Platz finden, ebenso verläuft dort die Trasse von der Linzer ÖVP immer wieder geforderten Straßenbahnverlängerung zur Digital-Uni. Einigung, diese zu realisieren, gibt es bisher allerdings keine.

Die Herausnahme der Flächen aus dem überregionalen Grünzuges des Landes sei bereits beantragt, sagte Prammer. Bei Einrichtungen von öffentlichen Einrichtungen wie eine Universität könne die Stadt das Land mit einem Gemeinderatsbeschluss zwar "overrulen", bei Betriebsansiedelungen sei das aber nicht möglich, hier ist die Zustimmung des Landes notwendig.

Umstrittenes Fabasoft-Grundstück

Unter die als potenzielle Widmungsflächen definierten Grundstücke fällt auch jenes in der Altenberger Straße, für welches das Unternehmen Fabasoft bis März 2020 Pläne wälzte, auf rund 11.000 Quadratmeter einen neuen Firmencampus zu errichten. Der damalige Planungsreferent Markus Hein (FP) zog schließlich mit den Worten "Hier wird es keine Umwidmung " geben die Reißleine für das umstrittene Projekt. "So ein Eingriff sei nicht zu rechtfertigen", hieß es damals.

Zusätzlich gibt es bei der JKU Erweiterungsflächen nahe dem Biologiezentrum im Ausmaß von zwei Hektar, diese Flächen seien bereits gewidmet und großteils mit Parkplätzen versiegelt, so die heutige Information.

Kommende Woche findet nun ein letzter Experten-Workshop zur Finalisierung des Konzeptes statt am 17. und 18. April wird es für Interessierte die Gelegenheit geben, sich an der JKU über den aktuellen Stand des Masterplans zu informieren. Geplant sei das Strategiepapier auch extern stadtklimatologisch begutachten zu lassen.

"Bedrohung für Lebensqualität"

Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) erneuerte heute ihre Kritik an dem Vorbei. Es sei nicht nachzuvollziehen, warum in Linz unbeirrt an den Plänen für die weitere Verbauung und Zerstörung des Grüngürtels rund um die JKU festgehalten werde, obwohl außer Frage stehe, wie wichtig dieses Areal für die Kühlung und Durchlüftung des Stadtteils ist. "Die geplanten Umwidmungen bedrohen Lebensqualität des gesamten Stadtteils und verschlechtern die Situation für Menschen jetzt und in Zukunft", sagte Schobesberger.

Während in gut durchlüfteten, grünen Stadtteilen wie in Dornach im vergangenen Sommer fünf Tropennächte gemessen wurden seien es im dichtverbauten Innenstadtbereich, bei der Herz-Jesu-Kirche 19 Tropennächte, warnt die Klimastadträtin vor den Folgen weiterer Versiegelungen.

Auch Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) sieht sich in seiner ablehnenden Haltung bestätigt. Die heutige Präsentation würden mehr Fragen aufwerfen, als Antworten geben. Das Univiertel müsse mit viel Augenmaß entwickelt werden, die negativen Auswirkungen des zu schnellen Bauwachstums im Süden der Stadt würden die Linzer tagtäglich in Form von Verkehrsstaus ernten.

"Über die Klimahauptstadt Linz zu sprechen und gleichzeitig unser Grünland hektarweise zu zerstören, schafft offensichtlich nur die Linzer SPÖ. Wir appellieren an alle Gemeinderatsparteien, allen Bauvorhaben, die eine großflächige Zerstörung des Linzer Grünlandes verantworten, ein klares Nein zu erteilen", sagte Raml.

