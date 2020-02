Keine Umwidmung für Fabasoft-Projekt nahe der Linzer Uni

„Es wird in der Altenberger Straße keine Umwidmung des Grünlandes für Fabasoft geben“, gab Hein heute via Aussendung bekannt. Grund dafür sind die nun vorliegenden fachlichen Stellungnahmen zu dem Projekt. „Die fachliche Beurteilung betreffend dem Fabasoft-Antrag ist eindeutig“, sagt Hein. Denn ein öffentliches Interesse für die Umwidmung, wie das Unternehmen geltend gemacht hatte, sei nicht zu argumentieren. „Es ist natürlich unsere Pflicht, den Wirtschaftsstandort Linz und auch die Arbeitsplätze abzusichern, aber es gibt ausreichend alternative Standorte“, sagt Hein, der auch darauf verweist, dass ein vergleichbarer Antrag in unmittelbarer Nähe ebenfalls negativ beurteilt wurde.

Mit dieser Entscheidung ist die turbulente Planungsgeschichte um ein Kapitel reicher: Wie berichtet gehen die Wogen in der Linzer Stadtpolitik deswegen schon seit längerem hoch. So hatte sich Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) gegen die für das Projekt notwendige Umwidmung und die Bewilligungen eines Rodungsbescheides für das 11.000 Quadratmeter große Areal ausgesprochen, Bürgermeister Klaus Luger (SP) dann aber das Verfahren im Dezember des Vorjahres an sich gezogen. „Ich werde die Argumente genau abwägen, alle Gutachten würdigen und insbesondere zu schaffende Ersatzflächen für den Wald beurteilen“, sagte Luger damals. Klar sei, dass Linz eine Stadt sei, „in der sowohl Klimaschutz als auch Jobs der Zukunft Platz finden“ müssen.