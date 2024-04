"Lebhafte Diskussion": Masterplan fürs Univiertel erhitzt weiter die Gemüter

Großer Andrang und Unmut bei der Ausstellungseröffnung an der JKU

Eigentlich hatte sich Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) die gestrige Ausstellungseröffnung an der JKU rund um die Präsentation zum aktuellen Projektstand des Univiertel-Masterplans anders vorgestellt. Seine Idee von Kleingruppendiskussionen bei den Infotafeln stieß bei den Teilnehmern jedoch auf wenig Gefallen. "Deshalb haben wir das Format geändert", sagt Prammer - eine "lebhafte Diskussion" mit dem gesamten Publikum war die Folge.

Für viele Teilnehmer bot der Mittwochabend Gelegenheit, ihren Unmut über besagten Masterplan zu äußern, diesem verliehen sie mit Tafeln und Botschaften wie "Bäume statt Beton" und "Ihr verbaut unsere Zukunft" Nachdruck. Besagtes Konzeptpapier soll Flächen für die künftige Ansiedelung von Bildungseinrichtungen und Firmen definieren. Damit stehen potenzielle Umwidmungen im Ausmaß von knapp 10 Hektar im Raum, 5,4 Hektar davon sind für die neue Digital-Uni vorgesehen. Die Neuwidmungen abseits der Digital-Uni sind im Umkreis eines als Tabu-Zone definierten Streifens (siehe Grafik) zu finden.

Der Tenor unter den Teilnehmern war klar: Von unnötiger Verbauung und Bodenverbrauch war die Rede, von schädlichen Auswirkungen auf die Biodiversität und die Lebensqualität im Stadtteil. Die Sorge vor noch mehr Stau ist groß, das Verkehrsproblem bleibe ungelöst, bei der geplanten Stadtbahn sei vieles unklar, sehen viele Anrainer auch hier große Probleme. "Das ist keine Bürgerbeteiligung, es wird nur informiert", waren einige auch mit dem Vorgehen der Stadt unzufrieden.

Von der Grünen Jugend kommt ebenfalls Kritik. „Die SPÖ, die mit dem Bau der Digitaluni die Wissenschaft fördern will, missachtet grundlegende Forschungsergebnisse. Denn Wissenschaft und Forschung sind sich einig: Mit jedem Quadratmeter versiegelten Boden wird unser Planet weiter zerstört und die Städte heizen sich noch extremer auf. Wäre der Linzer SPÖ die Lebensqualität der Menschen nur

halb so wichtig wie die Interessen der Industriellen, würde sie von diesem Projekt Abstand nehmen“, sagt Daria Danner, Sprecherin der Grünen Jugend Oberösterreich.

Als scharfe Kritiker des Vorhabens gelten auch die Linzer Grünen, die wie berichtet, gemeinsam mit Partnern bereits am Dienstag zu einem großen Vernetzungstreffen zum Erhalt des Grüngürtels geladen haben. „Dass immer mehr Menschen für den Schutz des Grüngürtels aufstehen und klar sagen, dass die geplante Umwidmung von 100.000 Quadratmeter in neues Bauland so nicht passieren darf, ist ein ermutigendes Signal", sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger. Auch die Freiheitlichen treten entschieden gegen die Umwidmungsabsichten auf.

"Habe mit Widerstand gerechnet"

Er habe mit Widerstand und Kritik gerechnet, sagt Planungsstadtrat Prammer in OÖN-Gespräch - überrascht habe ihn, dass die geplante I:TU so stark im Zentrum der Kritik gestanden sei. Nicht alle Fragen hätten zufriedenstellend beantwortet können - zum einen, weil der Masterplan noch nicht fertig sei, zum anderen weil er bei manchen schlicht und ergreifend der falsche Ansprechpartner sei (Stichwort Standortwahl Digital-Uni). Er habe "Rede und Antwort gestanden", so weit das möglich gewesen sei.

Eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Stadtviertels sei ohne den Masterplan nicht möglich, sagt Prammer, die klimatologischen Auswirkungen würden genau untersucht. Den Vorwurf einer "Alibi"-Bürgerbeteiligung wies er zurück, alle Teilnehmer hätten Gelegenheit schriftlich ihre Anregungen und Anmerkungen zum Konzept einzubringen (die Veranstaltung läuft noch bis heute Abend), diese würden in der weiteren Ausarbeitung berücksichtigt.

